Suriye’ye yönelik tehlikeli ve aşamalı bir plan uygulanıyor

Lübnan merkezli El-Binaa gazetesi, İsrail’in Suriye’ye yönelik son dönemde gerçekleştirdiği yoğun saldırıların ardından, bu ülkeye karşı yürütülen tehlikeli bir senaryoyu gündeme taşıdı.

Bölgedeki siyasi kaynaklara göre, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın düşmesinin ardından, “Ebu Muhammed Colani” liderliğindeki aşırıcı grupların öncülüğünde çok aşamalı bir plan devreye sokuldu. Bu plan; ABD, İsrail ve Türkiye’nin ortaklaşa yürüttüğü askeri, istihbari ve siyasi bir programla başladı.

Rapora göre, bu sürecin ilk adımları sahil kesimindeki Alevi bölgelerinde katliamlarla, doğudaki Kürt gruplarla yaşanan çatışmalarla ve son olarak Dürzi bölgelerine yönelik provokasyonlarla devam etti. Tüm bu olayların, Suriye’de kaos ve bölünme yaratmayı amaçlayan bir planın parçası olduğu vurgulandı.

Gazete, söz konusu planın Suriye’yi çeşitli bağımsız yapılara bölerek zayıflatmayı ve ülkeye dış vesayet dayatmayı hedeflediğini yazdı. Siyasi çevreler, bu planın sadece Suriye’yi değil, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Irak gibi komşu ülkeleri de ciddi güvenlik ve siyasi tehditlerle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

