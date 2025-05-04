Siyonist rejimden Suriye'de askeri bir bölgeye saldırı

El-Meyadin'e göre, Suriye'deki yerel kaynaklar, Siyonist rejimin, Tartus kırsalındaki Umriyet bölgesinde bir askeri alanı hedef aldığını bildirdi.

Bu saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Cumartesi günü ise Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, işgal güçlerinin geçtiğimiz gece Suriye'nin çeşitli bölgelerinde onlarca askeri altyapı ve savaş ekipmanını 12 savaş uçağıyla hedef aldığını açıkladı.

İşgalci ordu sözcüsü, bu saldırılarda Suriye'ye ait hava savunma top sistemleri ve karadan havaya füze rampalarının vurulduğunu belirtti.

Suriye medyası ise Cuma gecesi, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının ülkenin farklı bölgelerine yoğun bombardımanlar düzenlediğini bildirdi.