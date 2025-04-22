Galibaf’tan Papa Francis’in vefatı için taziye mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Ghalibaf, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Galibaf Papa Francis’in vefatı üzerine yayımladığı mesajda şöyle yazdı:

“Katolik Hristiyanların manevi lideri ve yüksek rütbeli dini şahsiyet Papa Francis’in vefatı üzüntüyle karşılanmıştır. Kendisi barış yanlısı ve tevhid inancının savunucusu bir kişilikti. Özellikle son yıllarda, tevhid inancına sahip olanları sevgi ve dostluğa çağıran çok sayıda çaba göstermiştir.

Papa Francis, Allah'a inancı yaymak, dinler ve mezhepler arası diyaloğu teşvik etmek, şiddet ve savaştan arındırılmış bir dünya inşa etmek ve mazlumları savunmak adına ıslahatçı ve insani adımlar atmış bir barışseverdi.

Bunlar arasında, İsrail işgal rejiminin savunmasız Gazze halkına yönelik katliamlarını açıkça kınaması ve masum Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesinin sona ermesini istemesi, halkın ve hak savunucularının hafızasında kalacaktır.

Şahsım ve İran adına, Vatikan yetkililerine, Katolik Kilisesi mensuplarına ve Hristiyan topluluğuna başsağlığı ve dayanışma dileklerimi sunar, Papa’nın ruhu için yüce Allah’tan bağışlanma ve ebedi kurtuluş niyaz ederim.”