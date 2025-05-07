Galibaf, İranlı genç haltercileri tebrik etti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yayınladığı bir mesajda, Peru'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluktan dolayı İranlı sporcuları tebrik etti.

Bu şampiyonluktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Galibaf, “İran’ın aziz milletine, sporculara, antrenörlere, bu takımların yetkililerine ve Halter Federasyonu’na tebriklerimi sunuyor; İslami İran’ın geleceğini inşa eden gençlerin tüm uluslararası alanlarda başarıya ulaşmalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.