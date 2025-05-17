NBC: İsrail, olası İran-ABD nükleer anlaşmasından endişeli

El Cezire’ye göre, NBC News, Siyonist rejim yönetiminin Washington ile Tahran arasında yeniden bir anlaşma sağlanması ihtimalinden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’ya yaptığı ziyaretin, Trump ile Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüş ayrılıklarının ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdiği belirtildi.

Öte yandan Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu da daha önce yaptığı bir yayında, “Amerika’nın İran’la yürüttüğü müzakerelerle ilgili yalnızca genel bilgileri alıyoruz. Bu durum İsrail için ciddi bir endişe kaynağı,” ifadelerine yer verdi.

Kanal 13 ayrıca, Tel Aviv’in ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Amerikalılar sadece bizim söylediklerimizi dinlememekle kalmıyor, aynı zamanda müzakerelerin ayrıntıları hakkında bizi zar zor bilgilendiriyorlar,” değerlendirmesinde bulundu.