  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 May 2025 09:10

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor: 59 şehit

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor: 59 şehit

Gece yarısından bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyi, merkezi ve güneyine düzenlenen İsrail hava saldırılarında en az 59 Filistinli şehit oldu.

El Cezire muhabiri, Deyr el-Belah kentinin merkezindeki bir eve yapılan hava saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Siyonist rejim savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyinde yer alan Tel ez-Zater bölgesini de hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam şehit sayısı 53 bin 272’ye, yaralı sayısı ise 120 bin 673’e ulaştı.

18 Mart 2025’ten itibaren başlayan son saldırı dalgasında ise en az 3 bin 131 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

Bölgede hala binlerce kişinin enkaz altında kayıp olduğu bildiriliyor.
 

News ID 1926977

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler