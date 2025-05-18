İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor: 59 şehit

El Cezire muhabiri, Deyr el-Belah kentinin merkezindeki bir eve yapılan hava saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Siyonist rejim savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyinde yer alan Tel ez-Zater bölgesini de hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam şehit sayısı 53 bin 272’ye, yaralı sayısı ise 120 bin 673’e ulaştı.

18 Mart 2025’ten itibaren başlayan son saldırı dalgasında ise en az 3 bin 131 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

Bölgede hala binlerce kişinin enkaz altında kayıp olduğu bildiriliyor.

