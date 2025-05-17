  1. Türkiye
17 May 2025 15:47

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

News ID 1926968

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler