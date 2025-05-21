İran'ın önceliği zenginleştirmenin ülke topraklarında yapılmasıdır

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bu sabah Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’li yetkililerin İran'da sıfır zenginleştirme yönündeki son açıklamalarının ilk kez olmadığını ve son da olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Eğer kendi topraklarımızda zenginleştirme peşinde olmasaydık, geçen yıllarda da ABD'nin ağır ve zalimce yaptırımlarına katlanmamıza gerek kalmazdı" dedi.

ABD’li yetkililerin açıklamalarının çelişkili olduğunu vurgulayan Arif, onların dolaylı müzakerelerde zenginleştirme konusunda bazı ifadeler dile getirdiklerini ancak müzakere masasının dışında, medya baskısı ya da Siyonist rejimi memnun etme amacıyla farklı şeyler söylediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran’ın dolaylı müzakerelerde belirlenen yolu izlemeye devam ettiğini ve önceliğinin zenginleştirmenin ülke topraklarında yapılması olduğunu vurguladı.

Arif, “Nükleer silah peşinde değiliz, ancak ülkemizin tüm nükleer kapasitesinden, diğer teknolojiler gibi, kalkınma ve ilerleme hedefleri doğrultusunda yararlanacağız” ifadesini kullandı.