İtalya, İran-ABD nükleer görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

Tajani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu görüşmeye atıfla, “İran-ABD görüşmelerini dikkatle izliyoruz ve İran’ın nükleer meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

İtalya’nın bu müzakereleri desteklediğini vurgulayan Bakan Tajani, Roma’nın yeniden görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Roma daha önce İran ve ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

İran ve ABD, şimdiye kadar Umman’ın arabuluculuğunda dört tur dolaylı müzakere gerçekleştirdi. Taraflar, genel olarak bu görüşmelerin seyrini olumlu değerlendirmiş, faydalı fikirlerin gündeme geldiğini ve görüşmelerin artık genel çerçevenin ötesine geçtiğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, beşinci tur müzakerelerin İtalya’da yapılacağına dair Batı medyasında çıkan haberlere ilişkin olarak, “Bu konuda henüz kesin bir karar alınmadı. Umman Dışişleri Bakanlığı bazı zaman ve mekan önerilerinde bulundu ama şu ana kadar netleşen bir şey yok.” ifadelerini kullandı.