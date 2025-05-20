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20 May 2025 13:37

Erakçi: Haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

Erakçi: Haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, “Halkın hak ve çıkarlarını temin eden ilke ve tutumlarımız doğrultusunda müzakereye başladık ve bu haklardan kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Amerikalıların tamamen mantıksız ve akıl dışı tutumlarına tanık olduklarını belirterek, zenginleştirme konusunun kesinlikle müzakere edilecek bir konu olmadığını vurguladı.

Erakçi, “Son birkaç gün içinde net cevabımı verdim ve bugün de Devrim Lideri meseleyi tamamen netleştirdi” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, “Halkın hak ve çıkarlarını temin eden ilke ve tutumlarımız doğrultusunda müzakereye başladık ve bu haklardan kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye kaydetti.

News ID 1927046

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