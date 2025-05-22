İran Donanması: BAE’ye ait tankerin kaçırıldığı iddiası asılsızdır

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait ve Panama bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran tarafından kaçırıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İranlı yetkililer, İngiltere merkezli deniz güvenliği firması “Ambrey”in yayınladığı raporda geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, İran kara suları veya denetimindeki bölgelerde böyle bir olay yaşanmadığı, bölgedeki tüm deniz trafiğinin İran Donanması gözetiminde düzenli şekilde sürdüğü vurgulandı.

Ayrıca, olayla ilgili “kaçırma” ifadesinin herhangi bir kanıta dayanmadan kullanılması, açıkça medya manipülasyonu ve gerçeklerin çarpıtılması olarak nitelendirildi.

İran tarafı, tankerle ilgili ortaya atılan iddiaların herhangi bir teknik veya hukuki dayanağının bulunmadığını ve bu tür söylemlerin yalnızca İran karşıtı propaganda amacı taşıdığını belirtti.

İran, uluslararası denizcilik yasalarına bağlılığını yinelerken, bu tür iddiaların bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik maksatlı çabalar olduğunu kaydetti.