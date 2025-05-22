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22 May 2025 16:00

Devrim Muhafızları Sözcüsü: Siyonistler sadırırsa yıkıcı bir karşılık alırlar

Devrim Muhafızları Sözcüsü: Siyonistler sadırırsa yıkıcı bir karşılık alırlar

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Naini, İsrail’in herhangi bir askeri saldırı girişiminin “küçük ve savunmasız coğrafyasında yıkıcı ve kesin bir karşılık” göreceğini söyledi.

Sözcü, İran halkının savaştan korkmadığını, geçmişte olduğu gibi olası bir savaş durumunda halkın güçlü şekilde sahaya ineceğini vurguladı.

General Naini İran’ın askeri kapasitesinin geçmişe göre çok daha ileri düzeyde olduğunu ve tüm işgal altındaki topraklarının İran’ın radarında olduğunu belirtti.

Naeini, “İsrail’in gerçek destekçileri artık zayıflamakta olan ABD ve Batı’dır. İsrail ortadan kaldırılmadan bölgede istikrar sağlanamaz.” dedi.

News ID 1927098

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