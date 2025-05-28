Erakçi'den İran-ABD’nin bir sonraki müzakere turuna dair açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusundaki tutumlarının net olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda kimseyle şaka yapmıyoruz” dedi.

Erakçi ayrıca, İran ile ABD arasında yapılacak yeni görüşmelerin tarihinin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan’ın Umman ziyaretinin asıl amacının müzakereler olmadığını vurgulayan Erakçi, görüşmeler sırasında Ummanlı yetkililerle İran-ABD müzakereleri hakkında da fikir alışverişi yapıldığını belirtti.

Umman ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı’nın temaslarını olumlu değerlendiren Erakçi, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin son derece iyi bir düzeyde olduğunu ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlar temelinde iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan her iki tarafın da ilişkileri geliştirme konusunda iyi niyetli olduğunu kaydetti.

Erakçi, bir İngiliz yetkilinin “zenginleştirme sıfır” yaklaşımına dair açıklamalarına X üzerinden verdiği yanıtla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamalara açıkça karşılık verdim. Üç Avrupa ülkesiyle görüşmelerimiz devam etti ama eğer onların pozisyonu uranyum zenginleştirmenin tamamen sıfırlanmasıysa, o zaman onlarla nükleer meselelerde konuşacak hiçbir şeyimiz kalmaz.”

“Avrupalılar tavırlarını netleştirmeli” diyen Erakçi, zenginleştirme konusunda İran’ın kararlı tutumundan taviz vermeyeceğini yineledi.