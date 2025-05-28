İslami: UAEA, bağımsızlığını korumalıdır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

İslami, "UAEA başkan yardımcısı, Mart 2023'te yayımlanan bildiri doğrultusunda kalan iki yere ziyaret gerçekleştirecektir. Ajansın, Siyonist rejimin etkisi altında hereket etmeyi bırakarak, bağımsızlığını korumasını ve alınan önlemler ile düzenlemeler sayesinde, Allah’ın izniyle bu iki kalan yer konusunu çözme yönünde bir adım atabilmemizi umuyoruz. Bu, Sayın Grossi'nin verdiği bir sözdür ve umuyoruz ki sahada yürütülen görüşmeler ve incelemeler sonucunda bugün ileriye dönük bir adım atılır" dedi.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran’ın nükleer endüstrisinin tamamen barışçıl olduğunu ve sürekli olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimi altında bulunduğunu vurgulayarak, "İran’ın nükleer faaliyetlerinde tarih boyunca hiçbir şeffaflık sorunu olmamıştır. Siyonist rejim, yalanlarla ve asılsız suçlamalarla bu kurumları oyalamaya ve eski iddialarını tekrar etmeye çalışmaktadır" ifadelerinde bulundu.

İslami, "Ajansın bağımsızlığını koruma çabalarının sonuç vermesini ve son yıllarda benimsediği olağandışı yaklaşımlardan uzaklaşmasını umuyoruz. Böylece bu sorunları tamamen geride bırakabiliriz" ifadesini kullandı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran’ın tutumunun tamamen hukuki ve yasal olduğunu ve zenginleştirmenin, ülkenin nükleer sanayisinin temeli olduğunu vurguladı.

İslami, "Zenginleştirme, İran’ın müzakere sürecinin temel konusudur. Zenginleştirme faaliyetini nükleer silah üretimi amacıyla yürütmüyoruz. Bu, ülkemizin açıkça bağlı olduğu bir ilkedir ve açıkladığımız programların dışında hiçbir gizli gündemimiz yoktur" diye kaydetti.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, "Eğer bir anlaşma yapılırsa Amerikalı denetçilerin tesisleri denetlemesine izin verecek misiniz?" sorusuna ise "Anlaşma sağlanırsa, bu konuda yeniden değerlendirme yapacağız" şeklinde yanıt verdi.