Galibaf yarın Latin Amerika turuna çıkacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlığındaki parlamento heyeti, Latin Amerika ülkelerine yönelik resmi ziyaretlerine Pazar günü başlayacak.

Ziyaret kapsamında Venezuela, Küba ve Brezilya’da üst düzey temaslar gerçekleştirileceği ve heyetin BRICS Parlamento Liderler Zirvesi’ne de katılacağı duyuruldu.

Heyetin Venezuela’da yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi gündemde olacak.

Heyet, Küba ziyaretinin ardından Brezilya’ya geçerek BRICS Parlamento Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Bu turun esas amacının İran’ın Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmek olduğu vurgulandı.