İran-Güney Kore 7. Siyasi İstişareler Toplantısı Seul’de yapıldı

İran ve Güney Kore arasında 7. Siyasi İstişareler Toplantısı Seul’de gerçekleştirildi.

İran’ı temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Asya-Pasifik Genel Müdürü Ali Asghar Muhammadi ile Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürü Chang Kwang-Young’un katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.

Taraflar, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği potansiyeli, kültürel alışverişler, bilimsel ve eğitim işbirlikleri, uluslararası platformlarda ortak çalışmalar ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, üst düzey yetkililer arasında siyasi istişarelerin devam ettirilmesi ve varılan anlaşmaların hayata geçirilerek ilişkilerin canlandırılması hususunda mutabık kalındı.