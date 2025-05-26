Müzakereden sonuç çıkmazsa açlıktan ölecek değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İslam Azad Üniversitesi'nin Kuruluşunun 43. Yıldönümü Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Pezeşkiyan, ''Başkalarından medet beklenmemeli, zira eninde sonunda başarısız oluruz. Kendi yeteneklerimize güvenmek zorundayız. Yüce Allah'a güvenirsek sorunları çözmenin bir yolunu da buluruz.’’ dedi.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

''Bugün bazıları ABD’nin bizimle anlaşmaya varıp varmayacağını endişeyle takip ediyor. Ülkede elitlere ve aydınlara öncelik verilirse, insanlara adalet temelinde ve liyakatlerine göre iş imkanı sağlanırsa, kimseye ihtiyacımız olmaz. Sorunları kendimiz çözmek zorundayız.

Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız; Müzakerenin yerine yaptırım uygulanırsa açlıktan ölecek değiliz; Yaptırımları etkisiz hale getirmek için yüzlerce seçenek var. Elitlerin sahada olup çalışması gerekiyor.’’

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Düşman, İran'ın zayıfladığını sanıyor. Ancak ülkemiz bilim adamlarıyla her zamankinden daha güçlüdur. Biz tartışmak yerine sorunları çözmek için el ele vermeliyiz’’ diye konuştu.