Pezeşkiyan: Müzakereye açığız ama kimse taleplerini dayatmamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Yeni Zelanda’nın yeni Tahran Büyükelçisi Bethany Madden’in güven mektubunu kabul töreninde yaptığı açıklamada, İran’ın ABD ile müzakerelere açık olduğunu ancak bu diyaloğun karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda Büyükelçisi Madden’in İran ve ABD arasındaki müzakerelerin sonuç vermesi yönündeki temennisine cevap veren Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz müzakereden yana olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ancak diyaloğun kuralı, kimsenin diğerine baskı kurmaya ve kendi taleplerini dayatmaya çalışmamasıdır.”

Pezeşkiyan, bölgedeki bazı ülkelerin güçlü devletlerin desteğiyle suç işlediğini, buna rağmen başkalarının bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlandığını ifade ederek “Bir rejim her türlü suçu işlerken, sonra dönüp diğerlerini tehdit olarak göstermek ve kendi isteklerini bu yolla kabul ettirmek asla kabul edilemez. Diğer ülkelerin kalkınma yollarını kapatıp, ardından kendi tekelindeki ilerlemeyle başkalarına baskı uygulamak adil ya da mantıklı değildir.” şeklinde konuştu.

Tahran’ın nükleer silah üretme peşinde olmadığını tekrar vurgulayan Pezeşkiyan “Bu konuda şeffaf olduk ve olmaya da devam ediyoruz. bunu ispatlamak için işbirliğine açığız” açıklamasını yaptı.