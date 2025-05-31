İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'ndan ''sıfır zenginleştirme'' tepkisi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Mazenderan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirten İslami, ''Sıfır uranyum zenginleştirme söylemi en çok Siyonistlerin işine yarar'' dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasının İran halkı tarafından kabul edilmeyeceğini vurguladı.

"ABD İran'a ön protokol sunacak" iddiası

İsmini vermek istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkili, Wall Street Journal’e yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, İran'a uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını da içeren bir "ön protokol" vermeye hazırlandığını iddia etmişti.