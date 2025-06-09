Erakçi, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile İtalya arasında düzenlenen beşinci tur siyasi istişarelere katılmak üzere Tahran’a gelen İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Guariglia ile bir araya geldi.

Bakan Erakçi bu görüşmede İran ile İtalya arasında geçmişe dayanan dostane ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki tarihine değinerek, İran’ın özellikle İtalya olmak üzere Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi, İran ile İtalya arasında düzenli ve sürekli şekilde siyasi istişare toplantılarının yapılmasının, iki ülkenin tutumları ve görüşlerinin daha iyi anlaşılmasına, ikili ilişkilerin gelişmesine ve ayrıca bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ile güvenliğe katkı sağlamak açısından önemli ve etkili olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Guariglia ise İran’a yaptığı ziyaretten ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin selamlarını İranlı mevkidaşına iletti.

Ricardo Guariglia, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı verimli ve yapıcı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Tahran ile Roma arasındaki ilişkileri ortak ve karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirmek ve derinleştirmekten yana olduğunu vurguladı.