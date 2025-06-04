Erakçi, Lübnan'da Hizbullah lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile görüştü.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani de hazır bulundu.

Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Erakçi görüşmede, Lübnan ile ikili ilişkilerin önemine değinerek, İran’ın Lübnan'a olan desteğini yineledi.

Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım da İran İslam Cumhuriyeti'ne, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye, Pezeşkiyan hükümetine ve İran milletine Lübnan halkın ile direnişe verdikleri destekler için teşekkür etti.

Şeyh Naim Kasım ayrıca İran'ın bölgedeki olumlu rolünün ve Filistin direnişine ve halkına verdiği desteğin önemini vurguladı.

