Erakçi, Lübnan Başbakanı Selam ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü.

Bu görüşmede, İran ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi üst düzey İran yetkililerinin selamlarını Lübnan Başbakanı'na iletirken, Beyrut ziyaretinin 14. Tahran hükümetinin Lübnan’ın da aralarında bulunduğu komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca iki ülke arasındaki tarihi ve dostane ilişkilere değinerek İran’ın Lübnan’la ikili ilişkileri geliştırme konusunda kararlı olduğunu söyledi ve ortak işbirliği komisyonunun faaliyete geçirilmesi yoluyla ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Selam da, İran Dışişleri Bakanı'nın kritik durumda Lübnan'a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşılarken, Beyrut'un Tahran ile ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.