Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üst düzey Lübnanlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Beyrut’ta, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

Bu görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, görüşmede İran Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan’ın sıcak selamlarını Lübnanlı mevkidaşına iletti ve İran’ın, iki ülkenin ortak çıkarları ve karşılıklı saygı temelinde, Lübnan ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, İranlı şirketlerin Lübnan hükümetine yeniden imar sürecinde yardımcı olmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Erakçi, İran hükümetinin Lübnan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ve tüm dini gruplar ve siyasi kesimler arasında ulusal uzlaşıya varılması için yürütülen Lübnan içi diyalog sürecine verdiği önemi vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise, Dr. Pezeşkiyan’a sıcak selamlarını ileterek, İran hükümeti ve halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Joseph Avn Lübnan’daki yeni hükümetin önceliğinin, Siyonist rejimin işgali altındaki toprakların kurtarılması ve saldırılar sonucu oluşan yıkımların yeniden inşası olduğunu belirtti.

Avn ayrıca, Lübnan hükümetinin tüm ülkelerle ilişkileri geliştirme yönündeki yaklaşımına işaret ederek, İran ile dostane ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.