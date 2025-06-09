Madleen'e el konulması; Siyonist’in haydutluğu ve Avrupa'nın sessizliği

Gazze halkına yardım etmek amacıyla geçen haftadan beri yola çıkan Özgürlük Filosu Madleen gemisi İsrail’in saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Siyonist ordunun insan hakları aktivistlerine yönelik bu saldırısı ve Madleen gemisinin ve yolcularının kaçırılması, uluslararası çevrelerde bir öfke dalgasına ve olumsuz tepkilere yol açtı.

Bu bağlamda, solcu olan Boyun Eğmeyen Fransa partisi lideri bu eylemi kınayarak bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Türkiye Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da saldırıya tepki göstererek, “Tel Aviv, Madleen gemisine yönelik vahşi saldırısıyla bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Zahir Biravi de rejimin bu saldırıyla bir kez daha hukuksuzluğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

İngiltere Parlamentosu Üyesi ve eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise İngiltere’nin hala İsrail rejimini silahlandırmaya devam ettiğini belirterek, bu sürecin derhal sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Madleen gemisinde kimler var?

Madleen gemisinde, farklı ülkelerden gelen aktivist, gazeteci ve gönüllülerden oluşan toplam 12 kişilik bir mürettebat görev alıyor:

İklim aktivisti Greta Thunberg

Fransa kökenli, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan

İrlandalı oyuncu – “Game of Thrones” Liam Cunningham

İspanyol aktivist Sergio Toribio

Al Jazeera gazetecisi Omar Faiad

Diğer 6 uluslararası gönüllü aktivist.

Gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor: FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin

Acar ile gönüllü olarak katılan Şuayb Ordu.

Siyonist Rejimin Uluslararası Sularda Korsanlığı

Yukarıda adı geçen ülkelerin vatandaşları Siyonist rejim tarafından kaçırılıp sorgulanmış olmasına rağmen, bu ülkeler Tel Aviv'in bu hukuksuz eylemine karşı resmi bir tavır ortaya koymamışlardır.

Başta Fransa olmak üzere söz konusu Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırısını destekledikleri ve rejime silah sağladıkları bir sır değilken, Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi saldırıyı kınamakla yetindi

Bir diğer nokta ise Madleen’in ele geçirilmesi ve kaçırılması ve bunun uluslararası sularda iken gerçekleşmiş olması Siyonist rejimin uluslararası hukuku bir kez daha etkili bir şekilde ihlal etmiş olmasıdır. Siyonist rejimin askeri komandolarının sivil bir gemiye saldırması ve yolcularını tutuklaması da deniz korsanlığı olarak bilinir

