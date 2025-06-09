İsrail'in el koyduğu Madleen gemisi işgal altındaki Aşdod Limanı’na götürüldü

Siyonist rejim askerleri tarafından uluslararası sularda el konulan “Madleen” adlı gemi, işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Aşdod Limanı’na götürüldü.

Gemide, Filistin halkına destek veren 12 insan hakları aktivistinin de bulunduğu belirtildi. Siyonist rejim cezaevi yetkilileri, bu aktivistlerin Ramle’deki Givon Hapishanesi’nde tek kişilik hücrelere yerleştirileceğini duyurdu.

Sabah saatlerinde, Siyonist deniz komandoları uluslararası sularda seyreden Madleen gemisine saldırarak gemiyi kaçırmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir Siyonist askeri kaynak ise, Tel Aviv’in gemideki kişilerin kimliklerini belirleyip sorgulama yapmayı planladığını söyledi. Sorgulama işlemlerinin Aşdod Limanı’ndaki Siyonist rejim deniz kuvvetlerine ait bir üsse bağlı merkezde yapılacağı ifade edildi.