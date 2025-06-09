İsrail’in Madleen gemisine saldırısı uluslararası tepkileri tetikledi

Siyonist rejimin, insani yardım taşıyan Madleen adlı gemiye yönelik vahşi saldırısı uluslararası camiada büyük tepkiyle karşılandı.

El Cezire'ye göre, Siyonist komandoları saatler önce Madleen gemisine saldırarak, insani yardımı barışçıl yollarla Gazze’ye ulaştırmaya çalışan gemiyi ve içindeki aktivistleri alıkoydu. Gemide bulunan yardım gönüllüleri zorla kaçırıldı.

Bu saldırı, insan hakları savunucularına yönelik açık bir askeri eylem olarak değerlendirilirken, birçok ülke ve uluslararası kurumdan sert tepkiler geldi.

Fransa’da sol görüşlü “Boyun Eğmeyen Fransa” partisinin lideri, saldırıyı kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in öncelikli olarak Madleen gemisinin serbest bırakılmasını ve gönüllülerin derhal salıverilmesini gündemlerine alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da saldırıya tepki göstererek, “Tel Aviv, Madleen gemisine yönelik vahşi saldırısıyla bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Zahir Biravi de rejimin bu saldırıyla bir kez daha hukuksuzluğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

İngiltere Parlamentosu Üyesi ve eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise İngiltere’nin hala İsrail rejimini silahlandırmaya devam ettiğini belirterek, bu sürecin derhal sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Gemide bulunan Fransız doktor Baptiste André’nin babası, oğlunun durumu hakkında ciddi endişe duyduğunu dile getirirken, kaçırılan Hollandalı aktivist Marc Reyné’nin kız kardeşi ise Fransız Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini ve tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

