Hanzala adlı hacker grubu'ndan İsrail'e uyarı

“Hassas askeri tesislerinizden birine yaptığınız gizli ziyaretin farkındayız. İran'a karşı siber operasyonlarınızı gözetlediğinizin farkındayız. Kırmızı çizgiyi geçtiniz ve hesaplarınızın ötesinde bir gücü uyandırdınız.

Bu bir tehdit değil. Bu bir "vaat".

Düşmanca dijital eyleminizin hayal gücünüzün ötesinde derin ve geniş kapsamlı sonuçları olacak. Şu anda size ulaşıyoruz, sizi izliyoruz, bekliyoruz ve Demir Kubbenizin sığınamayacağı bir ölçekte yanıt vermeye hazırız.

Gölgelerle oynuyorsunuz, ancak biz gölgelerin ta kendisiyiz.

Yaptığınız eylemlerden, beklediğiniz şekilde veya kontrol ettiğiniz arenada değil, sorumlu tutulacaksınız.”