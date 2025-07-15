Hanzala gemisi Gazze yolunda güney İtalya’ya ulaştı

Filistin yanlısı aktivistleri taşıyan Hanzala gemisi, Gazze ablukasını kırmak amacıyla çıktığı yolculukta İtalya’nın güneyindeki Gallipoli limanına ulaştı.

El Cezire’ye göre, Hanzala gemisi, daha önce yola çıkan Madleen gemisi gibi Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın yasa dışı olduğunu göstermek amacıyla seyir halinde. “Özgürlük Filosu”nun bir parçası olan gemi, Pazar günü resmi olarak yolculuğuna başladı.

Gemide, 15 Filistin yanlısı insan hakları aktivisti bulunuyor ve amaçları, Gazze Şeridi’ndeki sivillere insani yardım ulaştırmak.

Hanzala’nın İtalya’dan ayrılışı sırasında onlarca kişi toplanarak “Özgür Filistin” sloganları attı. Ayrıca, Fransız bir partinin 2 temsilcisinin de gemiye katılması bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık altı hafta önce, yine İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisi Siyonist rejim güçleri tarafından açık denizde zorla durdurulmuş, yolcuları gözaltına alınmıştı.