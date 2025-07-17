Gazze için yola çıkan Hanzala gemisi nerede? İşte yeni detaylar (+video)

İtalya açıklarında Gazze’ye insani yardım taşımaya hazırlanan Hanzala gemisi, dünyanın gözleri önünde yeni bir vicdan seferine hazırlanıyor.

Daha önce İsrail güçleri tarafından alıkonulan Madleen gemisinde bulunan aktivist Şuayb Ordu, Mehr Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda hem hazırlık sürecini hem de karşı karşıya oldukları riskleri anlattı.

Röportajdan önemli bölümleri aşağıda bulabilirsiniz:

*Gemi nereden yola çıktı, şu an nerede ve ne zaman Gazze’ye resmi olarak yola çıkacak?

Gemi Sicilya’nın Katanya şehrinden yola çıktı. Ardından Syracuse'e geçti. Şu anda İtalya’nın Gallipoli şehrinde son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde direkt olarak Gazze’ye yola çıkacak. Geçen yıl motor arızası yüzünden Avrupa limanlarında kaldı.

*Gemide kimler olacak?

Kaptan ve mürettebat var. Ayrıca AB ve Fransa parlamentosundan, Amerika’dan aktivistler ve mühendisler de katılıyor. Kadro tam netleşmedi ama büyük ölçüde belli.

*Neden Gazze’ye yardım gemileri göndermek önemli?

Dünyada belgelenmiş bir soykırım yaşanıyor ve medya bunu göstermemeye çalışıyor. Teknoloji sayesinde herkes gerçeği görebiliyor ama sadece konuşmak yetmiyor. İnsanlık vicdanını harekete geçirmek, hükümetleri eyleme çağırmak gerekiyor. İsrail’in abluka nedeniyle yardım malzemeleri giremiyor, çürüyor. Bu gemiler ablukanın kırılması için önemli. Her insanın hayatı değerli ve bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz.

*Yardım gemilerinde neden sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da var?

Cevap: Bu küresel bir organizasyon, içinde İslami ve gayrimüslim STK’lar var. Bu mesele insanlık meselesi, din ya da ırkla alakası yok. Müslümanların terörist ilan edilmesi haksızlık ve İslamofobiyi gösteriyor. Avrupa’dan ve farklı inançlardan insanlar da destek veriyor. Bu, Gazze’nin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sorunu olduğunu gösteriyor.