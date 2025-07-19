Hanzala gemisi yarın Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla denize açılacak olan Özgürlük Filosu’nun yeni gemisi Hanzala, son hazırlıklarını tamamlayarak 20 Temmuz Pazar günü İtalya’daki Gallipoli Limanı’ndan hareket edecek.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa limanından yola çıkan gemi, teknik bazı eksiklerin giderilmesi amacıyla 15 Temmuz’dan bu yana Gallipoli’de bekletiliyordu.

Koalisyon yetkilileri, geminin başka bir limana uğramadan direkt Gazze’ye ulaşabilmesi için tüm hazırlıkların sona yaklaştığını belirtti.

Kaynak: İLKHA

