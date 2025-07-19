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19 Tem 2025 09:29

Hanzala gemisi yarın Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Hanzala gemisi yarın Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla denize açılacak olan Özgürlük Filosu’nun yeni gemisi Hanzala, son hazırlıklarını tamamlayarak 20 Temmuz Pazar günü İtalya’daki Gallipoli Limanı’ndan hareket edecek.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla denize açılacak olan Özgürlük Filosu’nun yeni gemisi Hanzala, son hazırlıklarını tamamlayarak 20 Temmuz Pazar günü İtalya’daki Gallipoli Limanı’ndan hareket edecek.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa limanından yola çıkan gemi, teknik bazı eksiklerin giderilmesi amacıyla 15 Temmuz’dan bu yana Gallipoli’de bekletiliyordu.

Koalisyon yetkilileri, geminin başka bir limana uğramadan direkt Gazze’ye ulaşabilmesi için tüm hazırlıkların sona yaklaştığını belirtti.

Kaynak: İLKHA
 

News ID 1928784

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