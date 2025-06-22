Trump: İran'daki üç nükleer tesise son derece başarılı bir saldırı gerçekleştirdik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesine ait savaş uçaklarının İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya katıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan savaş uçaklarının İran topraklarında bulunan üç nükleer tesise başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran’daki üç nükleer tesise Fordo, Natanz ve İsfahan son derece başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Şu anda tüm uçaklarımız İran hava sahasından çıkmış durumda."