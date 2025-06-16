İranlı komutan: İsrail mevzilerine onlarca farklı intihar İHA'sı fırlatıldı

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, Siyonist rejimin İran’a yönelik vahşi saldırısına yanıt olarak, Kara Kuvvetleri’ne bağlı İHA birimlerinin son 48 saat içinde işgal altındaki topraklarda rejime ait hedefleri onlarca farklı intihar tipi insansız hava aracı (İHA) ile vurduğunu duyurdu.

Heyderi açıklamasına, “Gaspçı Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik vahşi saldırısının hemen ardından, Kara Kuvvetleri’nin İHA birimi, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin çok sayıda balistik füze fırlatmasıyla eş zamanlı olarak, yüksek tahrip gücüne sahip, sığınak delici savaş başlıklarıyla donatılmış onlarca adet çeşitli ‘intihar İHA’sını işgal altındaki topraklardaki hassas hedeflere gönderdi. Bu İHA’lar, hedefleri başarıyla vurmuştur.” ifadesini ekledi.

Araş tipi intihar İHA’lar, 2000 kilometrelik menzile ve yüksek yıkım kapasitesine sahiptir. Sığınak delici savaş başlıklarıyla donatılmış bu İHA’lar, düşmanın stratejik tesislerini yok etme kabiliyetine sahiptir.