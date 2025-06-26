Ayetullah Hamenei’den İran halkına zafer tebriği

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarının ardından yayınladığı üçüncü video mesajında İran halkını tebrik etti.

Ayetullah Hamenei mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük İran halkına birkaç tebrikte bulunmam gerekiyor: Birincisi, sahte Siyonist rejime karşı elde edilen zaferdir. Onca gösterişe ve iddiaya rağmen, Siyonist rejim İslam Cumhuriyeti’nin darbeleri altında neredeyse tamamen çökertildi ve ezildi.

İkinci tebrik, sevgili ülkemizin Amerika rejimine karşı kazandığı zafer içindir. ABD, doğrudan savaşa dahil oldu çünkü Siyonist rejimin tamamen yok olacağını hissetti. Ancak bu savaştan hiçbir kazanç elde edemedi.

Bu cephede de İran İslam Cumhuriyeti galip geldi ve ABD’nin yüzüne sert bir tokat vurdu. ABD’nin bölgedeki önemli üslerinden biri olan El-Udeid Üssü’ne saldırıldı ve zarar verildi. Daha önce bu konuda abartı yapanlar, bu sefer küçümsemeye çalıştılar; hiçbir şey olmamış gibi göstermeye çalıştılar. Oysa burada büyük bir olay yaşanmıştı. İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki önemli ABD merkezlerine erişimi olması ve ne zaman uygun görürse onlara karşı harekete geçebilmesi, küçük bir olay değildir, büyük bir hadisedir. Gelecekte de böyle olayların tekrarlanması mümkündür. Eğer bir saldırı yapılırsa, düşmanın ve saldırganın ödeyeceği bedel kesinlikle yüksek olacaktır.”

Ayetullah Hamanei “Elhamdülillah, yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip bir halk, tek vücut, tek ses, omuz omuza, birbirinden farklı talepleri olmadan, dile getirdikleri hedeflerde birlikte durdu, slogan attı ve silahlı kuvvetlerin davranışlarını destekledi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri ayrıca, halkın büyüklüğünü ve öne çıkan kişiliğini şu sözlerle anlattı:

“İran halkı bu olayda büyük bir olgunluk ve öne çıkan bir kişilik gösterdi. Gerekli zamanlarda bu halkın tek ses çıkartacağı belli oldu ve elhamdülillah bu gerçekleşti.”

Ayetullah Hamanei, ABD Başkanı’nın İran’ın teslim olması gerektiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Devrim Lideri “Başkan Amerika’da bir konuşmasında ‘İran teslim olmalı’ dedi. Teslim olsun! Artık mesele uranyum zenginleştirme değil, nükleer sanayi değil, mesele İran’ın teslim olmasıdır. Bu söz, ABD Başkanı’nın ağzına fazlasıyla büyük gelir." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

“Ancak bu ifade bir gerçeği ortaya koydu. Amerikalılar devrimden beri İran İslam Cumhuriyeti ile mücadele ediyor, sürekli bahaneler üretiyorlar: İnsan hakları, demokrasi savunması, kadın hakları, zenginleştirme, nükleer mesele, füze programı… Ama aslında tek bir şey istiyorlar: İran’ın teslim olması. Öncekiler bunu açıkça söylemezdi çünkü kabul edilemezdi. Onlar bu gerçeği farklı isimlerle gizlerdi. Bu kişi (ABD Başkanı) ise bu gerçeği açığa çıkardı, gösterdi ki Amerikalılar sadece İran’ın teslim olmasını kabul ederler, daha azını değil. Bu önemli bir noktadır! İran halkı bilmelidir ki bu mücadelenin sebebi budur ve bu büyük bir hakarettir. Ama böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek, asla.”

Devrim Lideri İran halkına şöyle seslendi:

“İran büyük bir halktır, güçlü ve geniş bir ülkedir, eski bir medeniyete sahiptir. Kültürel ve medeniyet zenginliğimiz yüzlerce kat daha fazladır Amerika ve benzerlerinden. Birinin İran’ın başka bir ülkeye teslim olmasını beklemesi, akıl dışı ve saçma bir hayaldir. Bu, akıllı ve bilinçli kişiler tarafından gülünç karşılanır. İran milleti değerlidir, daima değerli kalacaktır, ilahi yardım ile zaferler kazanacaktır. Yüce Allah’tan bu halkı her zaman şeref ve onur içinde korumasını ve bu halka yardım ve destek vermesini niyaz ediyorum.”