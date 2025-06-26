İran Devrim Muhafızları’ndan Zafer bildirisi: Savaşın sonunu kahraman evlatlarımız yazdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırgan savaşına ilişkin kapsamlı ve son açıklamasını yayımladı.

Bilirinin özeti şu şekilde:

“Aziz İran halkı ve şehit aileleri,

Siyonist rejim ordusunun ülkemizin göklerine saldırması ve İran’a yönelik savaş başlatmasının ardından, Devrim Muhafızları, Devrim Lideri'nin çağrısına ve halkımızın desteğiyle cevap vererek ‘Gerçek Vaat 3’ adlı 22 dalgalı, katmanlı ve yoğun operasyon dizisini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda, düşmanın Kudüs işgal topraklarındaki çok sayıda askeri hedefi vurmuş, ülkemize yönelik saldırılara güçlü karşılık vermiştir.

Bu kutsal mücadelede şehit olan komutanlarımız, bilim insanlarımız ve vatandaşlarımız, özellikle kadınlar ve çocuklar, sarsılmaz bir ışık ve lider olmuştur. Onların fedakarlıkları, vatan ve İslam Devrimi için en yüce yaşam amacı olduğunu göstermiştir.

Tüm ulusun, özellikle şehit ailelerinin, Yüce Liderimiz Ayetullah Hamanei’nin, dini otoritelerin, devlet erkânının, akademisyenlerin, diplomasi kurumlarının, medyanın ve sivil toplumun bu büyük direnişe verdiği destek tarihe altın harflerle yazılmıştır.

İran milleti, sekiz yıllık kutsal savunma değerleri doğrultusunda, tarihî bir zaferle ulusal onurunu ve birliğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu zaferler, İran’ın güçlü imajını pekiştirmiş ve düşmanların hesaplarını alt üst etmiştir.

ABD’nin ve İsrail ordusunun yenilgiye mahkûm orduları sahaya müdahale etse de, İran’ın karşılık saldırısı özellikle Katar’daki El-Adid üssüne düzenlenen ‘Büşaret-i Feth’ operasyonuyla net bir mesaj vermiştir.

Savaşın başlangıcını İsrail ordusu yapmış olsa da, bitişini Devrim Muhafızları, özellikle Hava-Uzay Kuvvetleri’nin kahraman evlatları 22. dalga operasyonunda yazmıştır. Bu son darbe o kadar ağır olmuştur ki, düşman rejimden ve ABD Başkanı’ndan ateşkes iniltisi yükselmiştir.

İran Devrim Muhafızları olarak, ABD işgalcilerinin bölgeden çıkarılması ve İsrail rejiminin yok edilmesi için asla geri adım atmayacağımızı, gerçek barış ve istikrarın bu iki hedefin gerçekleşmesiyle mümkün olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.”