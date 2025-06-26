İnstagram’dan Devrim Muhafızları’na sansür: “Sepah News” hesabı kapatıldı

İran Devrim Muhafızları’na (Sepah) ait olduğu belirtilen “Sepah News” adlı Instagram hesabı, platform tarafından erişime kapatıldı.

“Gerçek Vaat 3” operasyonunun sözcüsü Albay İman Tacik yaptığı açıklamada, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik terör operasyonlarının başarısızlığa uğramasının ardından, Instagram, kullanıcıların Devrim Muhafızları’nın bildirilerine ve başarılarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı Sepah News’e ait hesabı kapattı.” ifadelerini kullandı.

Albay Tacik, bu sansürün, İran’ın son operasyonlardaki başarısını gölgeleyemeyeceğini vurguladı.