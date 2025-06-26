  1. Toplum
26 Haz 2025 17:04

İnstagram’dan Devrim Muhafızları’na sansür: “Sepah News” hesabı kapatıldı

İnstagram’dan Devrim Muhafızları’na sansür: “Sepah News” hesabı kapatıldı

İran Devrim Muhafızları’na (Sepah) ait olduğu belirtilen “Sepah News” adlı Instagram hesabı, platform tarafından erişime kapatıldı.

İran Devrim Muhafızları’na (Sepah) ait olduğu belirtilen “Sepah News” adlı Instagram hesabı, platform tarafından erişime kapatıldı.

“Gerçek Vaat 3” operasyonunun sözcüsü Albay İman Tacik yaptığı açıklamada, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik terör operasyonlarının başarısızlığa uğramasının ardından, Instagram, kullanıcıların Devrim Muhafızları’nın bildirilerine ve başarılarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı Sepah News’e ait hesabı kapattı.” ifadelerini kullandı.

Albay Tacik, bu sansürün, İran’ın son operasyonlardaki başarısını gölgeleyemeyeceğini vurguladı.

News ID 1928217

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler