Hizbullah, İran'ın zaferini tebrik etti

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı kazandığı tarihi zaferi, “ilahi bir zafer” olarak kutlayan Hizbullah'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İslam Devrimi Lideri İmam Seyyid Ali Hamenei'ye (gölgesi daim olsun), İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve hükümetine, orduya, Devrim Muhafızları’na ve sevgili İran halkına bu ilahi ve kesin zaferi elde ettikleri için en içten tebriklerimizi sunuyoruz.

Bu zafer, İran İslam Cumhuriyeti’nin Gerçek Vaat-3 Operasyonu’nda Siyonist varlığa karşı başlattığı, savunma üstünlüğü illüzyonunu paramparça eden ve işgal varlığının yapay yapısına derin darbeler vuran hassas ve etkili saldırılarla kendini göstermiştir.

Ayrıca, İran’ın nükleer altyapısına yönelik Amerikan saldırganlığına, Fetih Müjdesi Operasyonu ile verilen güçlü ve gürültülü yanıt, bu zaferi taçlandırmıştır.

Bu operasyonlar, bölgede Amerikan hegemonyasına ve Siyonist pervasızlığa karşı mücadelede yeni bir tarihsel dönemin başlangıcını işaret etmektedir.

Bu kahramanca ve doğrudan verilen cevap, Amerikan yönetimine, Siyonist rejime ve tüm kibirli küresel güçlere net ve kesin bir mesaj iletmiştir: Bu bölgenin halkları üzerindeki tahakküm ve zorbalık döneminiz sona erdi.

Bilge liderliğiyle yönetilen ve sadık, inançlı halkı tarafından desteklenen İran İslam Cumhuriyeti, bombalar, tehditler veya baskılar karşısında asla geri adım atmamış; kararlılıkla durmuş, cesaretle karşılık vermiş ve egemenliğini, onurunu tereddüt etmeden savunmuştur.

Bu milletin zayıflığına ve geri çekileceğine dair oynadığınız bütün bahisler de boşa çıktı.

Bizler Hizbullah olarak, Yüce Allah’ın izniyle, şehitlerin kanıyla mühürlenen ve devrimci liderliği altındaki İran milletinin inanç, direniş ve birliği sayesinde elde edilen bu büyük zafer için en derin tebriklerimizi sunuyor; İran İslam Cumhuriyeti’nin hem liderliğine hem de halkına olan mutlak ve sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.

Ayrıca, tüm özgür halkları bu tarihi andan ilham almaya çağırıyoruz.

Şimdi birlik olma, hakikatin yanında kararlı duruş sergileme ve bu çağın firavunlarıyla yüzleşme zamanıdır.

Zafer, gücünü irade, inanç ve direnişten alanlarındır.

Her türlü teslimiyet veya uzlaşma, sadece bu bölgenin düşmanlarını cesaretlendirecektir.’’