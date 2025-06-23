Erakçi, Moskova'da Putin'le bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, İran’a yönelik saldırıların gerekçesiz ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez bir ihlal olduğunu vurguladı.

Putin, Rusya'nın İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Putin ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın Rusya ziyareti vesilesiyle Ortadoğu’daki mevcut krizden çıkış yollarını görüşme fırsatı doğduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, Erakçi'den, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a en iyi dileklerini iletmesini rica etti.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Erakçi de, Tahran’ın ABD ve İsrail’in İran’a karşı eylemlerini gayrimeşru bulduğunu ve İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtti.

Erakçi, Ortadoğu'daki gerilimin, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırıları nedeniyle tırmandığını da sözlerine ekledi.

Rusya'yı bu saldırıları kınamadaki tutumundan dolayı takdir eden Erakçi, bu ülkenin uluslararası hukuka uygun şekilde doğru yolda olduğunu belirtti.