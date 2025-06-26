İranlı komutan: Silahlı Kuvvetlerimiz ABD ve İsrail’e iradelerini dayattı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdürrahim Musevi, Silahlı Kuvvetlerin ABD ve İsrail rejimine karşı iradelerini kabul ettirdiğini açıkladı.

Tümgeneral Musevi’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Dirayetli, bilinçli ve onurlu İran halkı,

ABD’nin desteğiyle gerçekleştirilen İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırgan girişimlerinin ardından, kahraman evlatlarınız silahlı kuvvetlerimiz, tüm güç ve imkanlarıyla düşmana karşı acı ve kapsamlı yanıtlar vermiştir. Geniş çaplı haber ve propaganda sansürüne rağmen, güneyden kuzeye kadar işgal altındaki topraklarda oluşan zararlar, önemli askeri, stratejik ve araştırma merkezlerinin küle döndüğünü göstermektedir.

İslam Cumhuriyeti yetkililerinin defalarca belirttiği gibi, İran hiçbir zaman savaş başlatmamış ve başlatmayacaktır; ancak ülke topraklarına yönelik herhangi bir saldırı karşısında savaşın sonucunu biz belirleyeceğiz.

Son savaşta ABD’nin doğrudan müdahalesine rağmen, İsrail rejimi saldırının öncüsü olmuş, Batı ülkelerinin özellikle NATO’nun istihbarat, lojistik ve operasyonel destekleri tam anlamıyla saldırgana hizmet etmiştir.

Buna rağmen İran Silahlı Kuvvetleri, yerli imkanları ve halkın tam desteğiyle, düşmanın savaş makinesini ağır kayıplarla durdurmayı başarmıştır.

Daha önce dünyada geçilmez olarak görülen işgal altındaki topraklardaki çok katmanlı hava savunma sistemleri, İran’ın güçlü balistik füzeleri ve İHA’ları karşısında savunmasız kalmış; bölge halkı sığınaklarda bile güvende olmamıştır.

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine doğrudan saldırısı, İsrail rejimini İran’ın füze ve İHA saldırılarından kurtarmak için yapılmış bir girişim olsa da, İran’ın El Udeid Amerikan üssüne yönelik güçlü misillemesi, milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin sarsılmaz iradesinin hiçbir zayıf hamleyle kırılmayacağını göstermiştir. Bu nedenle ABD yönetimi, bazı bölge ülkeleri aracılığıyla İran’dan yardım dilenmiş ve fiilen teslim olmuştur.

Son olarak, kahraman İran halkına, cesur evlatlarını hiç çekinmeden desteklediği için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsrail rejimi ve destekçilerine de uyarıyoruz: Her türlü stratejik hatanız gözlerimizin önünde olacak ve tekrarı halinde sizi tarihin karanlık kuyularına göndereceğiz.”