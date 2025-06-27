Hizbullah Lideri: İran, savaşla daha da güçlendi

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İran’ın Siyonist rejime karşı son çatışmada kazandığı zaferi övgüyle karşıladı.

Şeyh Naim Kasım, İranı’nın bu saldırının hedeflerini başarısızlığa uğrattığını belirterek, “Siyonistlerin ilk hedefi uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmaktı. İkinci hedef İran’ın füze programı, üçüncü hedef ise İran İslam Cumhuriyeti rejimini devirmekti” dedi.

İran’ın, 12 günlük savaşın ardından zafer kazandığını belirten Şeyh Naim Kasım, İran'da halkın gerçek bir şekilde birlik içinde olduğunu ve Ayetullah Hamanei'ye destek verdiğini vurguladı.

Şeyh Naim Kasım, İran Silahlı Kuvvetleri, özellikle de Devrim Muhafızları ve güvenlik güçlerinin sahada İslam Cumhuriyeti’ni çok iyi savunduğuna dikkat çekerek, “İran, yalnız başına ABD, siyonist rejim ve Batılı ülkelerle mücadele edebileceğini gösterdi” ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, İran’ın tek başına siyonist rejime bu denli büyük zararlar vermesini kutlayarak, “Bu rejim savaşı başlatınca hemen ABD’den yardım istedi, çünkü İran’ın saldırıları karşısında aciz kaldı” ifadelerinde bulundu.

Şeyh Naim Kasım ayrıca “Tüm deliller İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu gösteriyordu, ancak düşmanlar bunu görmezden gelip İran’a saldırmak için bahaneler yarattılar. Bu saldırılar İran’ın barışçıl programını ne durdurabildi ne de yok edebildi” değerlenmesini yaptı.

Hizbullah Genel Sekreteri “İran bu savaşta hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini gösterdi. Savaş sonrası İran, savaş öncesinden daha güçlüdür. İran, ABD’nin bölgedeki müdahalesinin sadece İsrail’i korumaya yönelik olduğunu kanıtladı. Kimse ABD üslerinin Ortadoğu halkını korumak için kurulduğunu sanmasın; o üsler yalnızca İsrail’in çıkarlarını korumak içindir” diye konuştu.

Şeyh Naim Kasım, İran’ın Amerika ve siyonist rejimin gerekçesiz saldırısına uğradığını belirterek, “ABD ve İsrail’in asıl hedefi, direniş gösteren ve Filistin’i özgürleştirmek isteyen her bağımsız gücü ortadan kaldırmaktır” dedi.

Hizbullah Lideri, “ABD ve İsrail’in gözünde İran’ın en büyük suçu, Filistin halkına ve direnişine verdiği destektir. İsrail yalnızca Filistin topraklarıyla veya işgal altındaki Golan Tepeleriyle yetinmeyecek. İsrail’in amacı tüm bölgeyi işgal etmek ve bu doğrultuda ABD ile birlikte bölgesel yayılmacılığı sürdürmektir” dedi.