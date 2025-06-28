Yemen merkezli Yamanion haber sitesi bir raporunda, siyonist rejimin İran topraklarına yönelik vahşi saldırısının ardından başlayan İran ile siyonist rejim arasındaki 12 günlük savaşa değinerek şunları yazdı:

Bu savaş yalnızca kapsamlı ve kısa süreli bir askeri çatışma değildi; aynı zamanda bölgedeki çatışma kurallarını değiştiren, caydırıcılık dengelerini ve ittifak yapılarını yeniden şekillendiren benzersiz bir andı.

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: İran, bu savaşa kendi egemenliğini savunma ve meşru bir şekilde nükleer ve füze yeteneklerine sahip olma hakkı çerçevesinde girdi ve sonunda zaferle bu savaştan çıktı. Buna karşılık, siyonist düşman ise birçok alanda başarısızlığa uğradı; yalnızca imajı zedelenmekle kalmadı, zayıflıkları da açıkça ortaya çıktı ve iç kamuoyu büyük bir şoka girdi.

Savaş, Siyonistlerin kararıyla başladı; ABD’nin talebiyle sona erdi

Siyonist rejim, uzun süredir İran'a yönelik tehditlerini ve gerilimi artırmasının ardından, İranlı bilim insanları, komutanlar ve belirli merkezleri hedef alan saldırgan ve askeri operasyonlarını başlattı. Bu sürpriz saldırının, İranlı yetkilileri geri adım atmaya ya da sessiz kalmaya zorlayacağını düşündü.

Ancak İranlıların tepkisi Tel Aviv’in beklediği gibi olmadı. Tahran, işgal altındaki topraklara karşı geniş çaplı ve hassas bir füze saldırısı başlattı ve bu saldırı siyonist rejimin hava savunma sistemlerinde ciddi aksamalar yarattı.

Henüz 72 saat geçmemişti ki Siyonist rejim stratejik hatasının farkına vardı ve İranlıların kapsamlı füze saldırılarına maruz kaldı. Bu nedenle Tel Aviv, Washington merkezli olarak, sahadaki mevcut krizin boyutunu azaltmak için hızlı bir ateşkesle bir dizi iletişim ve aracılığı başlattı.

İran füzelerinin isabeti ve Siyonist düşmanın feci yenilgisi

Siyonist rejimin ilk günlerdeki yoğun saldırılarına rağmen, bu rejim İran’ın nükleer tesislerine ya da füze gücüne kayda değer bir darbe indiremeyi başaramadı.

Buna karşılık, İranlılar füzelerini hassas biçimde Negev ve Aşdod’daki Siyonist rejimin askeri ve istihbarat merkezlerine, elektrik üretim tesislerine ve hava savunma radarlarına fırlatmayı başardı. Bu füzeler çok katmanlı savunma sistemlerini geçerek Tel Aviv hava sahasına girdi ki bu, kendi başına eşi görülmemiş bir eylemdi.

Siyonistlerin caydırıcılığın çöküşü; Demir Kubbe’nin yetersizliği

Siyonist rejimin bu savaşta karşılaştığı en büyük şok, Siyonist savunma sistemlerinin efsanesinin çöküşüydü. Bu sistemler hakkında son yıllarda büyük bir abartı yapılmıştı. Bu savaşta, Demir Kubbe ve Davud’un Sapanı sistemlerinin İran füzelerini engelleyemediği ortaya çıktı. Bu durum özellikle son yıllarda Tahran’da üretilen füzeler için daha da belirgindi. Bu füzeler Siyonist rejimin hassas hedeflerine isabet etti.

İran’da halk dayanışması; İsrail’de iç bölünme

Siyonist rejimin en büyük projelerinden biri, İran'da bir iç kriz yaratmaktı. Siyonistler bunu, askeri komutanlara ve nükleer bilim insanlarına yönelik terör saldırısı veya siber savaş yoluyla gerçekleştirmeyi planlamışlardı ancak bu komplo ters sonuç verdi.

Siyonist İsrail’in ajanlarının çoğu İran'ın içinde aktifken, İran güvenlik servisleri ve istihbarat birimi savaş sırasında onları temizlemeyi başardı. İran sokakları, İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini destekleyen benzeri görülmemiş gösterilere tanık oldu. Savaş aslında İran'da bir kez daha iç birliği yarattı ve İranlıların ulusal bilinç seviyesini yükseltti.

Siyonist toplumda ise İran ile savaş nedeniyle askeri ve siyasi kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları büyüdü ve ordu komutanları ile Netanyahu'nun ofisi arasındaki gerginlik hakkında çok sayıda haber servis edildi. Ayrıca kamuoyunun Siyonist rejim liderleri üzerindeki baskısı çok yüksekti ve hava savunma sistemlerinin başarısızlığına, Tel Aviv’in tecrit edilmesine ve savaşın şoku karşısında iç cephenin çökmesine yol açan faktörleri araştırmaları sürekli olarak isteniyordu.

Sonuç

İran bu savaşı yalnızca üstün teknolojik yeteneklere sahip olduğu için kazanmadı. Aslında savaşa güvenle giren İran, gösterdiği dayanışma ve tam bağımsızlığa doğru ilerleme kararlılığı nedeniyle zafere ulaştı.

Buna karşılık, savaşın sonunda tamamen sarsılan İsrail rejimi, siyasi yenilgi, iç bölünme ve kamuoyunun güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Mutlak zafer elde etmeyi hayal eden işgalci rejim savaşı kaybetti, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir stratejik darbe yedi.