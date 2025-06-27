Lukaşenko: İran'ın nükleer tesislerine saldırı uluslararası hukukun ihlaliydi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün Minsk’te düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer tesislerine yönelik son saldırıların uluslararası hukukun en tehlikeli biçimde ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Lukaşenko, “İran Cumhurbaşkanı’nın ilk kez gözlemci ülke temsilcisi olarak zirveye katılması bekleniyordu. Ancak bazı koşullar nedeniyle Minsk’e gelemeyip, toplantıya video konferansla katılıyor”dedi.

Lukaşenko konuşmasının devamında, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetimindeki İran nükleer tesislerine yönelik son saldırılar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Cenevre Sözleşmeleri dahil olmak üzere, uluslararası hukukun en ciddi şekilde ihlal edilmesidir. Böyle bir eylemin Belarus’ta, özellikle de Çernobil faciasından en çok zarar gören bir ülke olarak bizde, nasıl duygular yarattığını anlatmak bile istemem. O zamanlar yayılan radyoaktif maddeler İngiltere, Almanya ve İsveç’e kadar ulaşmıştı. Bu saldırıyı büyük ihtimalle gerçekleştiren ülke başta olmak üzere, bazıları hâlâ bu tehlikeden uzak olduklarını sanıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı ayrıca, “İranlı dostumuza başarılar diliyoruz. İran halkı bizim için çok önemlidir. Bugün karşı karşıya oldukları tüm zorlukların üstesinden gelmelerini temenni ediyoruz. Direnişinizde yalnız olmadığınızı söylemek isterim” diye konuştu.