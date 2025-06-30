Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden kişinin ismi açıklandı

Wall Street Journal gazetesi, günümüz ABD’de özel bir konuma sahip Senatör Lindsey Graham’ın Trump'ın en etkili ulusal güvenlik danışmanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Gazetenin kaynaklardan aktardığı haberde, “Graham, başkanın yakın çevresine geri döndü ve onu, iç politikaya yönelik eğilimlerine karşı çıkarak İran'a yüksek riskli bir saldırıyı onaylamaya ikna edebildi” ifadesine yer verildi.

Cumhuriyetçinin düzenli olarak parti içinde eleştirilerle karşılaştığı ancak Ukrayna'ya destek dahil önemli uluslararası politika konularında Demokratlarla aktif olarak işbirliği yaptığı ifade edildi.

Graham, Ukrayna'ya yardımcı olmayan ve Rusya’nın ticaret ortağı olan ülkelere yüzde 500'lük tarifelerin uygulanması dahil Rusya'ya karşı büyük ölçekli ticaret yaptırımları için Kongre'de aktif olarak baskı yapıyor. Senatör ayrıca Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yakın temas halinde.

Graham-Trump ilişkileri

Senatörün eski yardımcılarından biri, Trump ve Graham arasındaki ilişkiyi “bazen bir hokey kavgasına benzeyen" olarak niteleyerek rakiplerin yumruklar attıktan sonra “gelecek hafta sonu birlikte golf oynadıklarını” söylemişti.

Başlarda Trump'ın şiddetli eleştirmeni olan Graham, seçimden sonra başkanın en önemli müttefiklerinden biri haline gelmişi. İttifakları, özellikle 2021'deki Kongre Binası baskınından sonra defalarca çatlak vermişti. Cumhuriyetçi, Kongre baskını nedeniyle Trump’ın eylemlerini alenen kınamıştı ve daha sonra başkanın bu olaylara karışanları affetme kararını bir hata olarak nitelendirmişti.