Bakü, Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, bakanlığa çağrıldı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Azerbaycan Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ile yapılan görüşmede, Rus tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen hasmane adımlarıyla ilgili Büyükelçi'ye protesto iletildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Azimov ayrıca Azerbaycanlılara yönelik ‘etnik suç örgütü’ gibi ifadelerin kullanılmasından Bakü’nün duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Diğer yandan Rus kolluk kuvvetleri, başından itibaren gözaltına alınanların milliyetlerini açıklamamış, bunu Azerbaycan tarafı yapmıştı.