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4 Tem 2025 15:48

Ferhan, İran'ın nükleer meselesi için ''diplomatik çözüm'' vurgusu yaptı

Ferhan, İran'ın nükleer meselesi için ''diplomatik çözüm'' vurgusu yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bugün Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer meselesi için ''diplomatik çözüm'' vurgusu yaptı

Arap medyasına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında,İran'ın nükleer meselesi için ''diplomatik çözüm'' vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bugün Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı merkezinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan bin Ferhan, İran'ın nükleer programı konusunda diplomasi yoluna geri dönülmesi gerektiğini ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

News ID 1928426

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