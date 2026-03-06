Amerika'yı Fars Körfezi'nden kovacağız

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Rızai , mevcut çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın askeri alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Rızai, İran güçlerinin onlarca gelişmiş Amerikan ve İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ederek, çatışmalarda ABD’ye ciddi kayıplar verdirildiğini öne sürdü.

Kendi değerlendirmelerine göre yaklaşık 700 Amerikan askerinin öldüğü veya yaralandığını belirten Rızai, birçok askeri üssün de hasar gördüğünü söyledi. Rızai ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden 9 bin Amerikan askerinin çekildiğini açıkladığını hatırlatarak, bunun ABD güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığını gösterdiğini savundu.

ABD’nin silah tedarikinde de sıkıntı yaşadığını ileri süren Rızai, bu açığın Doğu Asya’dan askeri ekipman transferi planlarına kadar ulaştığını iddia etti.

Rızai ayrıca ABD donanmasına da değinerek, Amerikan savaş gemilerinin İran sınırlarına 500 kilometreden daha fazla yaklaşmaya cesaret edemediğini söyledi.

İranlı yetkili açıklamasının sonunda, “Bu kez Fars Körfezi’ni özgürleştirmeden ve Amerika’yı Fars Körfezi’nden çıkarmadan geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.