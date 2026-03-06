  1. İran
İran: Düşman mevzilerine yönelik saldırılar artacak

Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı şunları söyledi: İran'ın saldırıları daha da yaygınlaşıyor.

Hatemül-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran’ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zülfikari, önümüzdeki günlerde İran’ın düşman mevzilerine yönelik saldırılarının daha yoğun ve daha geniş kapsamlı hale geleceğini belirtti.

İran ordusunun hava ve deniz kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklara yönelik yıkıcı insansız hava araçlarıyla operasyonlar düzenlediğini ifade eden Zülfikari, bu saldırılarda Ramat David Hava Üssü ile Miron radar sahasının hedef alındığını söyledi.

Zülfikari ayrıca, ordunun deniz saldırı insansız hava araçlarının Kuveyt’te bulunan El-Adiri Kampı’nda konuşlu Amerikan güçlerini de hedef aldığını belirtti.

Öte yandan İran kara kuvvetlerinin de Irak’ın Erbil kentinde bulunan Amerikan güçlerinin karargâhına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ifade etti.

