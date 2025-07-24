  1. İran
24 Tem 2025 15:09

Nükleer endüstri ülkede yeniden canlanacak

Nükleer endüstri ülkede yeniden canlanacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ''Nükleer endüstri ülkede yeniden canlanacak'' dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki uranyum zenginleştirme tesislerine yönelik saldırılarını eleştirerek, ''Ülkemizde nükleer endüstri yerleşmiştir, bunun için güçlü temele sahip olan bu endüstri saldırılar ve baskılardan etkilenmeyecek ve yeniden canlanacaktır.'' dedi.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etmişti.

News ID 1928901

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