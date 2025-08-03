Al Mayadeen: UAEA heyeti Tahran’a ziyaret gerçekleştirecek

İran Meclisi’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sınırlayan yeni yasasının uygulanmasına hazırlandığı bir dönemde, Ajans’a bağlı siyasi bir heyetin Tahran’a yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Al Mayadeen'e göre, söz konusu heyet önümüzdeki günlerde İran’ı ziyaret edecek ve UAEA ile İran arasındaki yeni yasa çerçevesinde işbirliği mekanizmalarını görüşecek. Görüşmelerin siyasi boyuta odaklanacağı, teknik denetçilerin heyette yer almayacağı vurgulandı.

Kaynaklar, bu temasların İran ile UAEA arasında “ilişkilerde yeni bir dönemin” başlangıcı olabileceğini ifade etti.