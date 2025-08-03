İsrail’in İran’a saldırısı, BM kararının hemen ardından tesadüf değil

Rusya’nın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının, Birleşmiş Milletler’de kabul edilen İran karşıtı kararın hemen ardından gerçekleşmesinin tesadüfi olmadığını belirtti.

Ulyanov, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan Avrupa üçlüsünün (E3) İran’a yönelik tutumunu “tamamen mantıksız ve çelişkili” olarak değerlendirdi.

“Avrupalıların tutumu hem belirsiz hem de düşündürücü” diyen Ulyanov, bu yaklaşımların 2022 yılından bu yana sürdüğünü ve özellikle İran’la nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) nihai aşamalarını tıkadıkları dönemden bu yana dikkat çektiğini ifade etti.

“İsrail’in saldırısı sadece bir rastlantı olamaz”

Rus yetkili, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının, E3’ün baskısıyla BM’de İran aleyhine karar alınmasının hemen ertesi günü gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bu zamanlama sadece bir tesadüf olarak görülemez” dedi.

Ulyanov, Avrupalı yetkililerin saldırılarla doğrudan bağlantıları olmadığını iddia etmesine rağmen, gayriresmî yollarla saldırgan bir atmosferin oluşmasına zemin hazırladıklarını vurguladı.

Yetkili “Onlar doğrudan bağlantıyı reddediyor olabilirler, ama fiilen bu tür saldırıların gerçekleşmesini kolaylaştıran bir zemin yaratıyorlar.” ifadelerini kullandı.