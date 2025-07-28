İran'dan ABD'li yetkililerin tehditlerine yanıt

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin saldırı tehditlerine sert tepki göstererek, İranlıların hiçbir zaman yabancı güçlere boyun eğmediğini söyledi.

"Ülkemize saldırı tekrarlanırsa, hiç şüphesiz daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz." diyen Erakçi, bu sefer sansürün de işe yaramayacağını kaydetti.

Bakan Erakçi, ''İran'ın nükleer tesislerine yönelik son yasadışı saldırı, her zaman dile getirdiğimiz ‘Askeri bir çözüm yok’ ifademizi kanıtladı. Kimsenin İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili endişesi varsa, askeri seçenek çözüm değildir; Ancak müzakere yoluyla elde edilen bir çözüm işe yarayabilir.'' ifadesini kullandı.

İran'ın yeni nükleer reaktörleri için uranyum zenginleştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Erakçi, ''Aklı başında olan insan, sırf yabancı zorbaların isteği için büyük yatırımlarla inşa edilen ve hayat kurtaran yerli ve barışçıl teknolojinin meyvelerinden vazgeçmek istemez. Herkes şunu bilsin ki barışçıl nükleer programımızı satın almadık; bilakis onu kendi terimiz, gözyaşımız ve kanımızla yarattık.'' diye konuştu.